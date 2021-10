Nebraska City News-Press

Pictured are members of the Nebraska City Middle School volleyball team. Front row, from left, are Lili Graham, Avery Hoyle, Serenity Knapp, Chloe Barrett, Bailey Thorne, Heart Riosa, Kenadee Jones, Nevaeh Pursey, Addisyn Walters, Kamilya Earll, Jaden Lawrence; second row: Chloe Minium, Elizabeth Howard, Gracymae Glebvicius, Kelsie Shea, Mia Valquier, Aracely Flores-Adame, Hannelore Lechner, Averi Thornton, Gabrielle Escobedo, Makayla Bennie, Andrea Rojaz, Rebecca Bogle; third row: Ms. Mickala Sjulin, Mrs. Emily Roth, Tyelear Walker, Mireya Lara, Payton Harrah, Hanna Marth, Delilah Borrego, Hailey Balquier, Jayda Sammons, Mylie Lane, Kiley Vodicka, Taelynn Sammons, Leah Clark, Delilah Schreiter, Mrs. Elizabeth Purdham, and Mrs. Brooklyn Bennie. Not pictured are Khloie Pierce, Makensie Briley, Amiya Ellis, Yvette Jazmyn Prado, Brooke Burns, Ema Jo Bando and Katelynn Moser.