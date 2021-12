Veronica Barreto-Rosa, CherryRoad Media

Una puertorriqueña en Nebraska

“Para la Comunidad” (For the Community) is a space to speak with the Hispanic community in Nebraska City and to incorporate them into the weekly news in town. As a born and raised Puerto Rican, my first language is Spanish. I have decided to bring this space to break down language barriers and bring the community together.

Saludos,

Para la Comunidad es un espacio para hablar directamente con la comunidad Hispana en Nebraska City. Nace a través del acercamiento de líderes comunitarios como Andrea Hincapié.

Como puertorriqueña, mi primer idioma es el español, y viendo la necesidad de romper con las barreras del idioma he decidido lanzar este espacio.

Toda mi vida -hasta graduarme de la universidad- viví en Puerto Rico y, como muchos de nosotros, me mudé a los Estados Unidos buscando oportunidades laborales. Aunque no les voy a mentir, vine tras conocer a quien hoy día es mi esposo para formar una familia aquí.

En esta pequeña columna semanal hablaré sobre diferentes temas, tanto personales como de acontecimientos que nos conciernen como comunidad. Además, se estará brindando un resumen de información noticiosa local y nacional.

Si usted desea comunicarse conmigo sobre temas que quisiera que se hablaran, sobre eventos para anunciar, etc, puede escribirme a vbarreto-rosa@cherryRoad.com

Agradezco a Andrea Hincapié con el Centro Laboral por sus acercamiento y a mi editor por permitirme comenzar Para la Comunidad.

Anuncios

La iglesia católica St. Benedict estará celebrando la fiesta de la Virgen de Guadalupe el domingo 12 de diciembre. En la medianoche le cantaran las mañanitas a la Virgen y a las 12 del medio día tendrán una misa con mariachi.

El tercer miercoles de cada mes, el Condado de Otoe ofrecerá una dispensa de pañales de 3:00 - 6:00 p.m. Para recibir la dispensa debe ser residente del condado de Otoe, recibir o ser elegible para SNAP, Medicaid WIC o cumplir los requisitos federales de pobreza. La dispensa será en 1306 1st Avenue, Nebraska City.

¡Hasta la próxima!