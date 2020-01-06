Monday

Jan 6, 2020 at 5:59 PM


Lottery Drawings for Monday, Jan. 6, 2020.

Iowa

Midday

Pick 3: 8-7-2

Pick 4: 4-0-8-0

Illinois

Midday

Pick Three: 2-5-3 Fireball: 9

Pick Four: 7-3-6-2 Fireball: 6

LuckyDay: 3-12-16-24-38

Missouri

Midday

Pick 3: 1-5-5

Pick 4: 7-5-8-2

Evening drawings will be in Wednesday's newspaper.

Lottery Drawings for Sunday, Jan. 5, 2020.

Iowa

Midday

Pick 3: 5-5-8

Pick 4: 8-7-3-5

Evening

Pick 3: 1-8-8

Pick 4: 8-5-0-9

Illinois

Midday

Pick Three: 2-4-9 Fireball: 5

Pick Four: 9-5-4-3 Fireball: 2

LuckyDay: 6-7-1-3-37

Evening

Pick Three: 5-3-3 Fireball: 6

Pick Four: 3-1-1-0 Fireball: 2

Lucky Day: 4-5-21-28-43

Missouri

Midday

Pick 3: 3-3-2

Pick 4: 1-6-7-4

Evening

Pick 3: 5-5-6

Pick 4: 6-9-3-9

Show Me Cash: 6-12-18-19-22-30

Lottery Drawings for Saturday, Jan. 4, 2020.

Iowa

Evening

Pick 3: 1-8-7

Pick 4: 3-9-6-1

Lotto America: 5-24-34-38-47

Star Ball: 6

All Star Bonus: 2

Illinois

Evening

Pick Three: 0-0-8 Fireball: 5

Pick Four: 4-6-5-7 Fireball: 6

Lucky Day: 2-8-22-24-42

Lotto: 3-6-21-23-30-34

Extra Shot: 22

Missouri

Evening

Pick 3: 2-1-8

Pick 4: 8-6-6-3

Show Me Cash: 1-11-12-27-39

Lotto: 1-5-18-21-29-44

Powerball

1-11-21-25-54

Powerball: 7

Powerplay: 2