Perry Elementary recently announced the Bluejay Leaders for the month of October. Students are selected each month by teachers for displaying respectful, responsible and safe behaviors throughout the school.

Kindergarten: Kuol Joseph, Antonio Cota Cruz, Blessing Say, Aaron Adelmund, Marlie Pennington, Leslie Cerna, Solomie Gebresslasie, Antonio Amaya, Declan Baldwin, Elias Navarrete, Bennett Rohe, Skarleth Drahos, Josselyn Arteaga-Bran and Norman Perez.

1st Grade: Briella Nath, Sofia Diaz-Cardenas, Thomas Trotter, Abraham Hernandez, Alex Recinos, Andrew Colon, Bryan Pineda, Maci Moorhead, Thai Wicks, Jory Cruz, Janelle Flores and Haley Perla.

2nd Grade: Thar Thar, Alejandro Mendez, Jaylea Pittman, Natalie Lilley, Edlyn Iben, Johny Ponce, Carsen Myers, Carley Ketelsen and Pierce Menke.

3rd Grade: Edicson Arteaga, Irma Castillo, Gauge Freeman, Mariana Cerna, Yaneli Torres-Gonzalez, Vanessa Sandoval, Luke Adair, Kate Schuttler, Anthony Perez, Stella Perez, Evelyn Cisneros and Andrea Sanchez.

4th Grade: Jaidyn Dillinger, Jude Stark, Dayami Mineros, Joseph Ponce, Jerson Ramirez, Troy Ochoa, Itzel Ramirez, Tiffany Riquelme, Shianne Richardson and Angel Macias.

5th Grade: Zachary Kenyon, Lily Navarette, Daisy Hernandez, Bryan Anderson, Lane Graham, Keny Ochoa, Owen Zander, Kira Moorhead, Jasmine Armenta and Cate Erickson.